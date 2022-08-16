الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسانطلقت في صالة وزارة الرياضة بالرياض اليوم، بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر يومين.ويشارك فيها 30 لاعبة من لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة, إذ انطلقت بالتصفيات لفئات البراعم والناشئات والشابات والفريق الأول.‏‎وتعد البطولة من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018م، حيث أسهمت بفاعلية في نشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية؛ لضمهن لصفوف منتخب السيدات وإعدادهن لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية.‏‎ويدير منافسات البطولة ويحكِّمها نخبة من الحكام الوطنيين من الجنسين، أُعِدوا وأُهِّلوا على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد.// انتهى //16:53ت م0112