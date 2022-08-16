لندن 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأقامت سفارة المملكة في لندن، اليوم، حفلاً تكريميًا لعدد من منسوبي البعثة بمناسبة انتهاء مدة عملهم.وقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة خلال المناسبة شكره وتقديره لمنسوبي البعثة المنتهية مدة عملهم؛ لما بذلوه من جهد وتفانٍ في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية داخل المملكة وخارجها، بما يخدم مصلحة الوطن في شتى المجالات.// انتهى //17:16ت م0113