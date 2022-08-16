الاحساء 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم ، مديرية شرطة محافظة الأحساء.والتقى مدير شرطة محافظة الأحساء العميد سطام بن زياد العتيبي وضباط المديرية، حيث اطلع خلال الزيارة، على غرفة إدارة الأزمات الميدانية ، واستمع لشرح عن دور المديرية في متابعة القضايا الأمنية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ، وتجول في مرافق المديرية وأقسامها، ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وآلية ذلك.وفي ختام الزيارة أكد سمو محافظ الأحساء حرص ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه أهمية تقديم جميع الخدمات وتسهيلها للمستفيدين, منوهًا بالجهود التي تقوم بها مديرية شرطة المحافظة.من جانبه، أعرب مدير شرطة المحافظة عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على زيارته ودعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لمنسوبي شرطة المحافظة ، لافتًا النظر إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص سموه على تشجيع الجميع لبذل كامل الجهود لتقديمها للمواطن والمقيم.// انتهى //17:29ت م0114