حفر الباطن 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الأول ، مساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاحتياج الحكومي المهندس هاني عبد الله أبو النجا وذلك بمقر المحافظة.وتناول اللقاء بحث التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في المحافظة، ودور الهيئة في معالجة المشاريع المتعثرة، وسبل الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية غير المستغلة، ودراسة احتياجاتها الفعلية من العقارات بهدف رفع كفاءة الإنفاق في تلك العقارات.// انتهى //17:29ت م0115