سكاكا 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بإجراءات التوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية لـ 91 معلمًا و 392 معلمة رشحوا سابقًا من وزارة التعليم.واعتمد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد الغامدي، تشكيل لجان التوظيف التعاقدي، لاستيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف التعليمية من المقابلات الشخصية والفحص الطبي وغيرها، موجهًا جميع اللجان لأهمية تسخير الإمكانات كافة لخدمة المرشحين والمرشحات وتذليل الصعوبات أمامهم.من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي البيالي، أن اللجان ستنفذ المهام الواردة في الدليل الوزاري الاسترشادي لإجراءات التوظيف التعاقدي، كما تتولى إدارة شؤون المعلمين بتنفيذ برنامج إعداد وتهيئة المعلم الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل ممارسة العمل.//انتهى //18:08ت م0117