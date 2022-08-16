الباحة 18 محرم 1444هـ الموافق 16 اغسطس 2022 م واسجسد مهرجان الأطاولة التراثي طقوس الأعراس في الماضي ، من خلال زفة العروس على النمط القديم الذي اشتهر به أهالي الباحة .وخلال المهرجان شاهد الحضور مشهداً لموكب العروس يحمل بيارق الفرح البيضاء التي تعد من أبرز مظاهر الزفة في أعراس الباحة , وما يقدمه أهل العريس والعروس من هدايا وعطايا كانت تمثل الماضي في أفراح أهالي الباحة عند إقامة حفلات الزواج.//انتهى//18:10ت م0119