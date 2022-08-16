ثقافي / مهرجان الأطاولة التراثي يجسد طقوس الأعراس في الباحة على النمط القديم
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
الباحة 18 محرم 1444هـ الموافق 16 اغسطس 2022 م واس
جسد مهرجان الأطاولة التراثي طقوس الأعراس في الماضي ، من خلال زفة العروس على النمط القديم الذي اشتهر به أهالي الباحة .
وخلال المهرجان شاهد الحضور مشهداً لموكب العروس يحمل بيارق الفرح البيضاء التي تعد من أبرز مظاهر الزفة في أعراس الباحة , وما يقدمه أهل العريس والعروس من هدايا وعطايا كانت تمثل الماضي في أفراح أهالي الباحة عند إقامة حفلات الزواج.
//انتهى//
18:10ت م
0119