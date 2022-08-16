الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب اليوم إلى البحرين عقب ختام معسكره الإعدادي في تركيا، وجاء ضمن المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 لمنتخبات الشباب, وتستضيفها البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 من شهر أغسطس الحالي.واعتمد الجهاز الفني للمنتخب التدريبات على فترتين، حيث شملت الفترة الصباحية بالصالة تدريبات خاصة بالإعداد البدني، أما التدريبات المسائية فتركزت على الجوانب الفنية والتي عمد من خلالها المدرب على تحسين حوائط الصد.// انتهى //18:15ت م0120