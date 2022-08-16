الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستنطلق غداً بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال للشباب وبطولة تجارب الأداء للرجال والسيدات بالرياض على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد وتستمر لمدة أربعة أيام.ويشارك في البطولة 166 رباعاً ورباعة يمثلون 18 نادياً هي (الاتحاد - العدالة - الخليج - الوطن - الهلال - اليرموك - الابتسام - الوطن - العمران - الطرف - النصر - الأهلي - الخويلدية - الهدى - النور - السلام - الصقور - الترجي ).وستقام المنافسات حسب الأوزان التالية ( 55 - 61 - 67 - 73 - 81 - 89 - 96 - 102 - 109 - +109 ) كجم, ويدير المنافسات 15 حكماً ويشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الدكتور أحمد العمري.// انتهى //18:23ت م0122