بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستستقبل منطقة القصيم زوارها بتمور السكري الفاخرة التي توزع كهدايا للقادمين عبر المطارات ومحطة القطار وفي نقاط التفتيش على الطرق السريعة، وتقدم في علب فاخرة وتغليف متميّز.وتعيش المنطقة هذه الأيام عرس المزارعين السنوي حيث موسم خراف التمور الذي تقام على هامشه عدد من مهرجانات التمور ، إذ تستقبل خلال هذه الفترة آلاف الزوار من مدن المملكة وجميع دول العالم لاقتناء أجود أنواع التمور التي تنتجها مزارع المنطقة، ويعد تمر السكري أحد أفخر أصنافها المُنتجة وأكثرها مبيعاً في الأسواق.// انتهى //18:34ت م0123