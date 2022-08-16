عرعر 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعه بمنطقة الحدود الشمالية أمس برنامجًا توعويًا بعنوان "تعزيز سلسلة القيمة لمنتجات الصوف والحليب"، وذلك على مسرح فرع الوزارة بمدينة عرعر.وتناول البرنامج عدة محاور أبرزها استعراض التحديات التي تواجه مربي الماشية في المنطقة وفرص التمكين المحتملة، وعرضًا عن الممارسات السليمة في التغذية المتوازنة لقطيع الماشية، وعن الفيتامينات والمعادن والاحتياجات الغذائية والمائية للماشية، والممارسات العملية الدورية لقطيع الماشية.وأوضح المدير العام لفرع الوزراة بمنطقة الحدود الشمالية إبراهيم الشويمان أن البرنامج يستمر 4 أيام، يشارك فيها عدد من المختصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن البرنامج يؤكد مدى اهتمام الوزارة بمربي الماشية.// انتهى //19:01ت م0126