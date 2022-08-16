الخرطوم 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 75 قتيلًا، كما ألحقت أضرارا بآلاف المنازل.وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبدالجليل عبدالرحيم، أن عدد ضحايا السيول والفيضانات ارتفع إلى 75 شخصًا، وتسببت في تدمير نحو ثمانية آلاف منزل وألحقت أضرارًا جزئية بنحو 15 ألف منزل في أنحاء البلاد كافة.ويشهد السودان أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات، شملت ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف.// انتهى //19:13ت م0128