لندن 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسانخفض معدل البطالة في سوق العمل البريطاني عند أدنى مستوياته منذ 50 عامًا إلى 3.8%، متزامنًا مع تراجع قيم الأجور بوتيرة قياسية.وأضح مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورجان، في بيان له اليوم، أنه باستثناء المكافآت، فالأجور لا تزال تنخفض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.ويأتي ذلك مع ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.4٪ مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما يتوقع أن يصل التضخم إلى الذروة عند 13٪، مما قد يدفع اقتصادها إلى الركود.// انتهى //19:19ت م0130