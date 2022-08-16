الرباط 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.09 %، مسجلا 12.186,57 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 988,54 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.24 % مسجلا 914,18 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 76,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 632,35 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:35ت م0132