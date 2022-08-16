الطائف 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف ـ بمكتبه ـ معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب والوفد المرافق له.وبحث سموُّه مع معالي وزير السياحة الفرص الواعدة في قطاع السياحة في المحافظة وأهم العوامل الجاذبة والاستثمارية، مشيداً بالجهود المميزة التي تبذلها وزارة السياحة، في دعم وتطوير خدمات السياحة الداخلية.ونوَّه صاحب السموِّ الأمير سعود بن نهار بن سعود في مستهل اللقاء بما هيأته القيادة الرشيدة - حفظها الله- من تسهيلات وإمكانيات للنهوض بالسياحة، وفتح المجال أمام الاستثمارات في القطاع السياحي، والاستفادة من المواقع المتميزة التي تضمها المملكة، متطلعا إلى تقديم العمل بالخطط الرامية في تطوير القطاع السياحي للمحافظة ، ليكون رافداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .من جهته،قدَّم معالي وزير السياحة شكره لسموِّ محافظ الطائف على المتابعة والاهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى ما تزخر به الطائف من مقومات سياحية تجعل منها وجهة سياحيةً جاذبةً.// انتهى //20:42ت م0137