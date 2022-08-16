نيويورك 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسانطلقت - اليوم- أول شحنة بحرية محملة بحبوب القمح من أوكرانيا إلى القرن الأفريقي لأجل العمليات الإنسانية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي.وأشارَ البرنامج -في بيان صحفي اليوم- إلى أنَّ هذا الحدثَ يمثِّلُ دعمًا للجهود المبذولة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية أو البلدان الأشد تضرُّرًا من أزمة الغذاء العالمية.وأوضحَ أنه سيتم توجيه الشحنة التي تحمل 23 ألف طن متري من القمح لدعم عملية الاستجابة الإنسانية التي ينفِّذها البرنامج في القرن الأفريقي، حيث يهدِّدُ خطرَ المجاعة المنطقة المنكوبة بالجفاف.// انتهى //21:00ت م0138