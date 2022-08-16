الرياض 18 محرم1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنفَّذَت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 601 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي 2022م، وأصدرت 91 عقوبةً على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في (60) عقوبةً لاستغلال الرمل والحصى و(12) عقوبةً لاستغلال خام البحص، و(8) عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، و(6) عقوبات لاستغلال مواد الردميات، وعقوبتين لاستغلال كتل الحجر الجيري، في حين سجَّلت 3 عقوبات لكل من استغلال خام البوزلان، وخام الذهب، وخام الحديد منخفض النسبة.وأوضحت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 60 عقوبةً على المخالفين في منطقة عسير، و10 عقوبات في منطقة جازان، و8 عقوبات في كل من الرياض والقصيم، في حين سجلت 3 عقوبات في منطقة نجران وسجلت عقوبتين في منطقة الحدود الشمالية.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.// انتهى //21:20ت م0139