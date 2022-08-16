القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأكدَ وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، ضرورةَ تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم - عبر الاتصال المرئي - خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغيُّر المناخ في الباهاما.وأشارَ شكري إلى الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسي لعمل المناخ على الأصعدة كافة، خاصةً الدول النامية.// انتهى //21:36ت م0141