الطائف 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسعزَّزَت جامعة الطائف مركزَها المحلي والعالمي وفق تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات 2022م، بتحقيق المركز 413 عالمياً والرابع على مستوى جامعات المملكة، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة للباحثين بالجامعة في الدوريات العلمية العالمية أكثر من 4500 بحثٍ.وأكدت الجامعة أن تصنيف شنغهاي يهدف إلى التركيز على أفضل مخرجات البحث العلمي والباحثين ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى التعاون البحثي الدولي المميَّز الذي عملت عليه الجامعة مع عدة جامعات ومراكز بحثية عالمية؛مما انعكس ايجاباً على جودة البحث العلمي ونقل المعرفة والخبرات، وتحقيق الجامعة هذا المنجز يعزِّزُ من مكانةَ جامعة الطائف عالميًّا ومحليًّا، مشيرة إلى أن هذا المنجز يأتي بعد التطور الملحوظ في البحث العلمي من حيث الجودة والغزارة؛مما يضاعف من مسؤولية الجامعة لمواصلة التميُّز، وتحقيق النجاحات، وإحداث نقلة نوعية لمكانة الجامعة.// انتهى //21:56ت م0142