ليسوتو 18 محرم 1444هـ الموافق 16 أغسطس 2022م واسبرعاية دولة رئيس وزراء مملكة ليسوتو مويكيتسي ماجورو، دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا السفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري، نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية، بدء أعمال تنفيذ مشروع إمداد المياه الصالحة للشرب لخمس مدن في مملكة ليسوتو، الذي يموّله الصندوق بقرضٍ تنموي ميسّر يبلغ (11.2) مليون دولار، وذلك بحضور معالي وزير المياه في ليسوتو كيميسو موسينيني، وعدد من المسؤولين في مملكة ليسوتو.ويتضمن المشروع، مد أنابيب مياه بطول (210) كلم، وإنشاء (25) محطة ضخ مياه، إسهامًا في رفع مستوى التعاون الإنمائي بين الجانبين، وتطوير خدمات قطاع المياه في ليسوتو، إذ يهدف المشروع إلى استدامة الموارد المائية وتوفير مصادر المياه النظيفة، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والغذائي والحد من آثار الجفاف، وكذلك خفض معدلات انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة.وثمّن رئيس وزراء ليسوتو، جهود حكومة المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الإنمائية في بلاده من خلال من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المشروع يلامس احتياجات السكان بشكلٍ مباشر، ويسهم في توفير مصادر مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ودعم البنية التحتية.وأكد السفير العنقري من جانبه في كلمة له بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال الصندوق السعودي للتنمية إلى دعم قطاع المياه وتنميته في مملكة ليسوتو، عبر هذا المشروع الحيوي الذي يخدم عدة مناطق، لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان، مما يسهم في مساعدة المستفيدين في الحد من المشقة بجلب المياه والتكاليف المرتبطة بها.الجدير بالذكر فإن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في مملكة ليسوتو من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1980م، حيث قدّم الصندوق بالإضافة إلى هذا المشروع (4) قروض تنموية للإسهام في تمويل وتنفيذ (3) مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعي النقل والمياه، بحوالي (40) مليون دولار، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //22:09ت م0144