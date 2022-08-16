رام الله 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية للتحقيق الفوري في جرائم قوات الاحتلال على أطفال جباليا، وجميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.وقال أشتية -بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم- "إن اعتراف الاحتلال بارتكاب مجزرة جباليا يؤكد ما كان يقينًا منذ اللحظة الأولى لارتكابها"، مشيرًا إلى أن الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على أهالي غزة، التي استشهد فيها 49 بينهم 17 طفلًا و4 نساء و360 جريحًا، تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي في المحاكم الدولية.وأضاف أن عدم قيام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية بإجراءات العدالة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب يعني أن جرائم أخرى سترتكب، مؤكدًا أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع على المستويات الدولية كافة بما في ذلك المسار القانوني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتحمل الأطراف الدولية جميع مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.يذكر أن عدوان قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جباليا شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين وشاب آخر، إضافةً إلى 14 مصابًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.// انتهى //22:13ت م0145