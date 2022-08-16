الطائف 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مديرَ عام السجون بالمملكة اللواء ماجد بن بندر الدويش.واطلع سموه على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والخدمات المقدمة للسجون في محافظة الطائف، ومنها مشروع إصلاحية الطائف، مؤكداً سموُّه أهميةَ تطوير وتقديم الخدمة للنزلاء، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على التأهيل والهيئة؛ليكونوا في المستقبل أفراداً فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم.كما تسلم سموُّه نسخة من التقرير السنوي لإحصائيات وإنجازات إدارة شرطة المحافظة، قدمة مدير شرطة محافظة الطائف اللواء عثمان اليوسف.وثمَّن سموُّه جهودَ رجال الأمن الدائمة، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية؛نظير الأعمال التي يقومون بها في حفظ الأمن.وأعرب مدير عام السجون ومدير شرطة المحافظة عن شكرهما لسموِّه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة، مؤكدين على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة وطنهم. // انتهى //22:22ت م0146