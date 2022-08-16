القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسحقَّقَ منتخبُ الإمارات ذهبيةَ فئة الثلاثي، في البطولة العربية العاشرة للبولينج للرجال التي تستضيفها القاهرة خلال المدة من 11 أغسطس حتى 19 من الشهر الجاري.وحصل لاعبو منتخب قطر على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصل لاعبو منتخب سلطنة عمان على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة ذاتها.وفي البطولة العربية السادسة للبولينج للسيدات، توج منتخب مصر بذهبية فئة الفرق، وحصلت لاعبات منتخب سلطنة عمان على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصلت لاعبات منتخب البحرين على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة ذاتها.يذكر أن البطولة العربية للبولينج تستكمل غدًا مبارياتها بمشاركة منتخب المملكة في فئة الفرق -رجال -.// انتهى //22:23ت م0147