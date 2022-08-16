ثقافي / مركز الحوار الوطني ينظم في حائل ديوانية حوارية حول مهارات الاتصال لدى الشباب
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
حائل 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل اليوم ديوانية حوارية بعنوان " مهارات الاتصال لدى الشباب في ضوء مستجدات العصر " ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
ويستهدف اللقاء إكساب شباب وفتيات منطقة حائل مهارات الاتصال والحوار، بما ينعكس أثره على أعمالهم وتطوير قدراتهم.
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22:52ت م
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