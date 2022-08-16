حائل 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل اليوم ديوانية حوارية بعنوان " مهارات الاتصال لدى الشباب في ضوء مستجدات العصر " ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.ويستهدف اللقاء إكساب شباب وفتيات منطقة حائل مهارات الاتصال والحوار، بما ينعكس أثره على أعمالهم وتطوير قدراتهم.// انتهى //22:52ت م0148