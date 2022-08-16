القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للسودان حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، تضامن مصر مع السودان في هذا المُصاب الأليم، معربة عن ثقتها في قدرة السودان وشعبه على تجاوز تلك الأزمة.//انتهى//23:14ت م0151