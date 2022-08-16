اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
نيويورك 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 8.06 نقاط، 0.19%، إلى 4305.20 نقاط, بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 239.57 نقطة، 0.71% إلى 34152.01 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً بمقدار 25.50 نقطة، 0.19%، ليغلق عند 13102.55 نقطة.
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