نيويورك 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 8.06 نقاط، 0.19%، إلى 4305.20 نقاط, بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 239.57 نقطة، 0.71% إلى 34152.01 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً بمقدار 25.50 نقطة، 0.19%، ليغلق عند 13102.55 نقطة.// انتهى //23:58ت م0153