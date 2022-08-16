جدة 18 محرم 1444هـ الموافق 16 أغسطس 2022م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من المستشار الألماني أولاف شولتس.وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:08ت م0001