تونس 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستلقت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تونس، ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس.وحرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.كما تود السفارة التوضيح بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //00:49ت م0002