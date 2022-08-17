جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسقبل ثلاثة أيّام من موعد المواجهة المرتقبـة في جدّة على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحـر الأحمـر"، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا"، أجرى الملاكمان تدريباً مفتوح أمام الجماهير وممثلي وسائل الإعلام، في الصالة الرياضية التابعة لنادي الخطوط السعودية في جدّة.وشمل التدريب تواجد العديد من الملاكمين المشاركين في النزالات الثـانوية، حيث انطلقت بتدريب حي للملاكم الإماراتي راشد بالحصا، تبعه الملاكم الأردني بدر السمرين، ومن ثم الملاكم الأميركي أندرو تابيتي، بينما قدّم الملاكم السعودي زياد المعيوف عرضًا شيقًا، نال إعجاب الجماهير، تبعه تدريب الملاكم السويدي بادو جاك، والملاكم الفرنسي ماثيو بودرليك، ومن ثم الملاكم البريطاني كالوم سميث، والملاكم الصيني زيلي تشانغ، وأخيرًا الملاكم الكرواتي فيليب هرجوفيتش، قبل أن يرتفع الحماس عند دخول البريطاني أنتوني جوشوا، ليختتم اليوم بتدريب بطل العالم الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك.ويتطلّع الملاكمان "أوسيك وجوشوا"، إلى المواجهة التي ستجمعهما يوم السبت 20 أغسطس، في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة، والتي من المتوقّع أن يشاهدها الملايين حول العالم، حيث يهدف الأوكراني أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى، كما سيحصل الفائز على لقب إضافي وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.يُذكر أن الملاكمان قد قاما بجولة إعلامية خاصة يوم أمس، التقيا فيها بأكثر من 100 إعلامي من داخل وخارج السعودية، فيما يستعدان لعقد المؤتمر الصحفي الرسمي يوم غد الأربعاء 17 أغسطس، ليطلعا الجمهور حول العالم، على مدى جاهزيتهما لهذا النزال التاريخي، على أن يكون يوم الجمعة 19 أغسطس، موعد قياس الأوزان النهائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك قبل يوم واحد من استضافة المملكة للنزال التاريخي.// انتهى //04:57ت م0008