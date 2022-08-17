طوكيو 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسسجّلت اليابان عجزًا في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي بلغ 437ر1 تريليون ين (ما يعادل 71ر10 مليارات دولار)، مقابل عجز قدره 398ر1 تريليون ين خلال الشهر السابق.وذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم أن الصادرات خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 19% سنويًا إلى 752ر8 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 3ر19% خلال يونيو الماضي، مشيرة إلى زيادة الواردات بنسبة 2ر47%، بعد زيادتها بنسبة 1ر46% في الشهر الماضي.// انتهى //08:27ت م0014