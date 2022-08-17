عام / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
جيزان 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 ليلًا.
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