جيزان 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 ليلًا.// انتهى //09:00ت م0015