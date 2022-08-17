الرباط 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمخلفات الحرائق التي عادت للاشتعال في غابات شمال المغرب، مشيرة الى مصرع 3 إطفائيين، واعتقال السلطات لأربعة اشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن إضرام النيران.وتناقلت إعلان المندوب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن اجتماعا سيعقد اليوم بنيويورك لبحث قبول عضوية دولة فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة.وتناولت صحف الرباط إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات في كينيا، عن فوز نائب الرئيس "وليام روتو" برئاسة البلاد بحصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.وأخبرت عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية تدفقا قياسيا للمهاجرين على الحدود الجنوبية مع المكسيك.// انتهى //10:24ت م0022