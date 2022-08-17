القاهرة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج التدريب الحرفي والفني للشباب المصري، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده على ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي المصري للصوامع.وأشارت صحف القاهرة إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، خلال الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ في البهاما، على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس.ولفتت الانتباه إلى جولة المفاوضات الجديدة التي عقدها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة أمس، مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.وسلطت الصحف المصرية الضوء على دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لدعم لاجئي فلسطين.// انتهى //10:28ت م0023