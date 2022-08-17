الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساستعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع بمسؤولي الأمانة والبلديات بمقر الأمانة أمس، خطة معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات في المنطقة.وأكد المهندس الجبير ضرورة التأكد من الجهة المسؤولة عن البلاغ الوارد فيما يخص عنصر التشوّه البصري، إضافة إلى الاطلاع على تقييم أداء الأمانة خلال الثلاثة أشهر الماضية وتقارير بلاغاتي 940، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعة المقاولين لتطبيق معايير الجودة في المعالجات.من جانب آخر, بحث رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، ومدير إدارة تفتيش الغذاء والمبيدات في الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية خالد بوجليع، اليوم بمقر البلدية في المحافظة سبل التعاون المشترك بين القطاعين.وأشاد المهندس الحميداني بالجهود التي تقوم عليها الهيئة العامه للغذاء والدواء لخدمة المواطن والمقيم وضبط المنتجات الغذائية المخالفة للاشتراطات والمتطلبات واللوائح الصحية والفنية بما يضمن سلامة وصحة المستهلك.// انتهى //10:29ت م0024