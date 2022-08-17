الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسيبدأ ديوان المظالم عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة ولمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية عمل يوم الخميس 27 من محرم الجاري.وتستهدف البرامج التدريبية طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، حيث تتاح الفرصة لهم بالتقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، كما توفر المنصة إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي متكامل.ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال.ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية .// انتهى //10:55ت م0029