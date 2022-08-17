الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام تنمية القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد القاضي، ومدير عام مشروع تمكين الوحدة الإشرافية في الأمانات بوزارة الشؤون البلدية المهندس فوزي الثقفي أمس، سبل تمكين الوحدات الإشرافية بالأمانات، والتوصيات اللازمة التي تسهم في تفعيل دور القطاع غير الربحي، وتقييم الوضع الراهن.وناقش الاجتماع عمل الوحدة ودور الأمانات في تنفيذ خارطة طريق على مستوى الأمانات ووضع إستراتيجية وخطط تشغيلية، وتسليم تحديثات المبادرات للوزارة وبناء منظومة الجهات ذات العلاقة لدعم مبادرات الأمانة والرقابة على الجمعيات، مع أبرز المقترحات والاستثمار في القطاعين البلدي والثالث وأهم الأهداف المستقبلية.وجرى عرض مفصل حول تمكين الوحدات الإشرافية في الأمانات، وتقييم الوضع الراهن، والتعريف بالوحدة الإشرافية ومهامها، ومراحل تمكين الأمانات والفروع من الوحدة الإشرافية، وتجميع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في تفعيل القطاع غير الربحي في الأمانات، والهيكل التنظيمي المقترح.وأكد معاليه، أهمية مسار القطاع الثالث"غير الربحي" ودوره المؤثر بكافة قطاعاته وما يحققه من شراكة فاعلة مع القطاع البلدي من خدمات مجتمعية، منوها بدعم الأمانة بكافة إمكانياتها وفرقها للعمل بتفعيل ونجاح الفريق المشترك، مما يعزز دور تنمية الاستثمارات المتعلقة بأنشطته وإشراكه القطاع البلدي وخدماته، وتولي عدد من المشاريع الحيوية والمرافق الخدمية، مشيرا إلى النماذج الناجحة الناتجة عن التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الأنشطة والتجارب الناجحة.من جانبه، أكد المهندس القاضي، أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة لنتائج الشراكات الفاعلة بين أمانة الشرقية والقطاع الثالث وتعميمها للأمانات؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات، منوهاً بأهم المشاريع والخطط المستقبلية التي ستنفذ مع الأمانات الخمس الكبرى، وحرص الوحدة الإشرافية بتعزيز مساهمة القطاع، والتوسع في خدماته وشراكاته والرفع من قدراته وتعزيز دوره في تولي عدد من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع البلدي.// انتهى //10:56ت م0030