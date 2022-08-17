مكة المكرمة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسوزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية يوم أمس، عددٍ من المظلات على قاصدات المسجد الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف وذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير أنه جرى توزيع عدد من (المظلات لقاصدات البيت الحرام) وذلك في بادرة إنسانية من منسوبات الوكالة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس، وأثناء تأديتهن للمناسك بروحانية و التخفيف من أعباء التعرض لحرارة الشمس.وأشارت الجفير إلي أن مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية هدفها تجويد المنظومة الإنسانية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.// انتهى //10:58ت م0031