الخرطوم 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعراب جمهورية مصر العربية فى بيان أمس، عن تعازيها وصادق مواساتها للسودان، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التياجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلّفت خسائر مادية كبيرة.وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي بمبعوث الإيقاد الخاص لجمهورية جنوب السودان الذي يسعى بدوره لدعم مسار تطبيق اتفاقية السلام بجنوب السودان.وأخبرت صحف الخرطوم عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في السودان إلى 125.41 بالمئة خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، مع هدوء نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية.ونقلت عن وزيرة الخارجية السابقة نائبة رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي، عن اتفاق قريب بين القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنهي حالة الجمود السياسي في السودان.// انتهى //10:59ت م0032