جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية، عن فتح باب الترشيح لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لسنة 1444 (2023).وتركز هذه الدورة من الجائزة على فئة الإنجازات في مجال الحلول الإنمائية بهدف الاحتفاء بالمشاريع الإبداعية التي تؤدي إلى حل صعوبات اقتصادية ومالية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمكافأة على هذه المشاريع وتشجيعها.ويشترط في المشاريع المرشحة أن تكون قد بدأت خلال السنوات السبع الماضية وأن تكون قابلة للتكرار في أماكن أخرى، ويمكن للأفراد والمؤسسات التقدم للجائزة أو ترشيح الغير من الأفراد أو المؤسسات استنادا إلى مشروع له تأثير إيجابي ومعتبر في حياة الناس وتأثير كبير في التنمية الاقتصادية القائمة على المبادئ الإسلامية.وخصص المعهد جائزة بقيمة 100 ألف دولار للفائز الأول، ومبلغ 70 ألف للفائز الثاني و30 ألف دولار للثالث، التي سيكون التقدم أو الترشيح لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة البنك، وهو متاح حتى 11 ديسمبر 2022، فيما سيتم رفع استمارة الترشيح المعبأة بالتفاصيل والملفات ذات الصلة قبل 20 ديسمبر 2022، وسيكون تكريم الفائزين الثلاث بالجائزة في احتفال يقام أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك.// انتهى //11:12ت م0034