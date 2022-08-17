تونس 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على استعدادات تونس لاستضافة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد8 " نهاية الشهر الجاري.وأشارت إلى جولة المفاوضات الجديدة التي عقدها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة أمس، مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.واهتمت صحف تونس بإعلان قوات الجيش الصومالية تصفية عنصرين من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في هجوما مخطط على قواعد لمليشيات الشباب في مدينة عيل بور .// انتهى //11:26ت م0036