أملج 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسزار محافظ أملج نايف المريخي أمس, الموقع المخصص للأسر المنتجة في سوق أملج التاريخي، الذي تدعمه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس عودة العنزي.واستمع المحافظ لشرح عن الموقع من رئيس الجمعية حامد عايش الحمدي, مطلعاً على المعروضات والمنتوجات التي تمثلت في المشغولات اليدوية والملابس التراثية القديمة والمأكولات الشعبية.وأكد محافظ أملج أن هذه المبادرة التي قامت بها جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمحافظة والجهات المشاركة, تأتي في إطار حرص القائمين عليها على دعم وتمكين الأسر المنتجة، وإيجاد نافذة تسويقية لمنتجاتها المتنوعة، وتشجيع الإنتاج الأسري.// انتهى //11:32ت م0037