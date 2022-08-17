جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساختتمت بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، فعاليات مؤتمر "أفضل الممارسات الصيدلانية 2022 " بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من ذوي الريادة والخبرة في مجال إدارة وممارسات خطط العلاجيات الدوائية الحديثة والمبتكرة.ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار سعي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تمكين الكفاءات الصيدلانية المهنية لمزاولة دورهم العملي باحترافية عالية.وسلّط المؤتمر الضوء على إستراتيجية توفير خدمات الرعاية الصيدلانية بجودة وكفاءة عالية وبمشاركة عدد كبير من الممارسين الصيدلانيين بلغ نحو 400 مشارك من مختلف التخصصات الصيدلانية تعرفوا على أحدث المقاييس والمؤشرات العالمية المستهدفة التي يمكن اعتمادها لرفع معايير الخدمات الصيدلانية في المملكة تماشيًا مع برنامج تحوّل القطاع الصحي المستحدث لرؤية المملكة 2030 .واستعرض قسم الرعاية الصيدلانية بالمستشفى خلال المؤتمر، أهم المشاريع التطويرية الحديثة التي استهدفت رفع جودة الخدمات وضمان سلامة الأدوية والخطط العلاجية المقدمة من قسم الصيدلة الإكلينيكية وضبط كفاءة الأدوية، والرعاية الصيدلانية الخارجية وقسم أتمتة المعلومات الدوائية .وشملت فعاليات المؤتمر تنظيم طاولة نقاش شارك بها خبراء محليين ودوليين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومديري أقسام الرعايه الصيدلانية من مستشفيات مختلفة بالمملكة و المنظمة الأمريكية للاعتماد (ASHP) والتي تهدُف إلى سد حاجة سوق العمل السعودي وضمان كفاءات مهنية بمعايير عالمية.// انتهى //11:33ت م0038