الأحساء 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستواصل أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع لاستكمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بحي السلمانية الجنوبية في الهفوف، حيث بلغ نسبة الإنجاز 77%، فيما قدر نسبة تغطية حاضرة الأحساء بشبكة تصريف مياه الأمطار بـ ٣١٪؜.ويخدم المشروع أحياء (الربوة، والسلمانية الجنوبية، وجزء من حي السلمانية الشمالية ) على شبكة انحدار يقارب طولها ٥٨٠٠٠ متر طولي، وتخدم أكثر من ٨ ملايين متر مربع من المناطق السكنية، ويرتبط المشروع بمحطة ضخ تضم 6 مضخات، قُدرة كل مضخة ٣٦٠٠لتر/الثانية عبر أنبوبين بقطر ١٦٠٠ ملم وطول ٢.٥ كلم تمر عبر ثقب أفقي أسفل خطوط السكة الحديدية وطريق الرياض وتصب ببحيرة لتجفيف المياه يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بحجم ١٣٠ ألف متر مكعب.// انتهى //11:35ت م0039