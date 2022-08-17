طوكيو 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بعد صعود المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أمس، مدفوعة بتحقيق شركات البيع بالتجزئة الأمريكية أرباحا قوية.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1.23 في المئة، ما يعادل 353.86 نقطة، ليصل عند مستوى 29222.77 نقطة، في أعلى مستوى له منذ الخامس من يناير ، بينما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 25.03 نقطة، ما نسبته 1.26 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2006.99 نقاط.// انتهى //11:44ت م0041