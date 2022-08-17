الطائف 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للحدائق أكثر من 1600 طن من المخلفات والمبعثرات بالمنتزهات العامة وحدائق الأحياء والمواقع السياحية بالمحافظة خلال الشهر الماضي.وأوضحت الأمانة أن فرق العمل الخاصة بنظافة الحدائق والمنتزهات، كثفت من برامجها للقضاء على التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري, فيما شملت أعمال النظافة تهيئة مواقع الجلسات العائلية وألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والمماشي ودورات المياه والمسطحات الخضراء.وبينت أن فرق العمل تنفذ برامج رقابية مستمرة لمتابعة المنتزهات والحدائق ورصد ملاحظات النظافة والصيانة والخدمات ومعالجتها بشكل فوري لضمان استمرار تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، إضافةً إلى متابعة الشكاوي والبلاغات واتخاذ اللازم حيالها.// انتهى //12:01ت م0045