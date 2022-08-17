تبوك 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة اليوم، المشرف العام على جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان يرافقه رئيس الجامعة الدكتور سعد بن فرحان القرني.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مقدماً التهنئة للدكتور سعد القرني بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.واطلع سموه على تقرير مفصل عن الاستعدادات لبداية العام الجامعي الجديد وكذلك برامج وإنجازات وأنشطة الجامعة وعن مسيرتها الأكاديمية والتعليمية من خلال برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الجامعة، مؤكداً سموه أهمية مخرجات الجامعة والتركيز بالذات على حجر الزاوية بالعملية التعلمية للطلاب والطالبات، مشيداً بالمستوى التعليمي المتميز الذي وصلت إليه الجامعة .ونوه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مثنياً سموه على جهود الدكتور محمد اللحيدان والقائمين على الجامعة.من جهته قدم المشرف العام على جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد اللحيدان شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمه ومتابعته لمسيرة الجامعة.// انتهى //12:02ت م0046