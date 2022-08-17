الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 46.657 متراً مكعباً من النفايات المنزلية والصلبة، و24.420 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، وأصدرت ١٥٦ مخالفة بمحافظة رأس تنورة، وذلك خلال حملات النظافة المكثفة.وأكدت الأمانة استمرار أعمال النظافة على مدار العام والتي تشمل النظافة العامة، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، والكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين، إضافة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة من خطوات الحملة الوطنية للحد من مُخلّفات البناء، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري, وتكثيف جولاتها الرقابية على المباني قيد الإنشاء والتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، كما يتم رصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //12:27ت م0047