الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسنظم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورشة عمل تعريفية عن مشروع دليل تشغيل المتاجر، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وقدمت الورشة تعريفاً عن أنشطة قطاع التجزئة من خلال إعداد أدلة إلكترونية وحقائب تدريبية لـ 20 نشاطاً مستهدفاً في المشروع لتغطية كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، دعماً لأصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط بما يضمن تحقيقهم للتنافسية والاستدامة للأعمال، ويسهم الدليل في توثيق الإجراءات اللازمة للاستثمار والبدء في الأنشطة المختلفة في قطاع التجزئة، وخلق بيئة عمل متجانسة وجاذبة للعاملين في قطاع التجزئة.وتتضمن الأدلة الإلكترونية المعلومات والإجراءات الحكومية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بالنشاط التي يحتاجها قطاع الأعمال للدخول فيه مثل اشتراطات النشاط وإجراءات العمل المختلفة لتشغيل النشاط، مدعومة بملفات تساعد التاجر على تأسيس نشاطه كنموذج دراسة الجدوى وخطة العمل ونصائح متعلقة بالنشاط تم جمعها من خبرات أصحاب الأعمال بالنشاط.// انتهى //13:20ت م0058