تونس 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول مشروع مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، بعد أن حصل على التصويت بالموافقة على نص الدستور الجديد للجمهورية بنسبة 94.6 %.وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن إعلان النتائج النهائية، جاء بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها مساء 26 يوليو الماضي.وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد المصادقة عليه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.// انتهى //13:27ت م0060