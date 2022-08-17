الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس البرنامج المعرفي التربوي "نباتاً حسناً" للأطفال ، والذي أقيم في مقر الجمعية حيث استهدف الأطفال من عمر 6 - 12 سنة بباقة من المهارات المتنوعة والأنشطة والفعاليات ، لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي وفق الخصائص العمرية.صمم البرنامج الذي استمر ثلاثة أسابيع لبناء شخصية طفل واعٍ يمتلك معارف وقيم ومهارات أساسية ، وذلك عن طريق الاستعانة بالكوادر المحلية المؤهلة لتقديم هذا المشروع بالإضافة إلى تنمية المهارات بالحرف اليدوية وتنمية روح التنافس والمثابرة لدى الأطفال.// انتهى //13:34ت م0065