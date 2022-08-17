الخرطوم 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في مكتبه اليوم، برئيس بعثة إيقاد المعتمدة لدى السودان عثمان حسن بليل والذي قدم أوراق اعتماده للوزير.وأكد الصادق استعداد حكومة بلاده لتقديم كافة التسهيلات لرئيس بعثة إيقاد بالخرطوم للوفاء بمهامه ومسؤولياته، والحرص على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي بين دول إيقاد بحكم رئاسته الحالية للمنظمة.من جهته أعلن رئيس بعثة إيقاد بالسودان عن التزامه الكامل بالتعاون مع حكومة السودان في تنفيذ البرامج المشتركة بين السودان والمنظمة والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.// انتهى //14:56ت م0085